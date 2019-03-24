Роберто Манчини – о победе над Финляндией: "Это было не само собой разумеющееся"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен победой своей команды в стартовом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Финляндии (2:0). 54-летний специалист написал об этом в своем Твиттере.

– Данная победа – это не само собой разумеющееся. Италия должна быть единой и продолжать усердно трудиться! – отметил Манчини.

Итальянцы проведут следующую встречу против Лихтенштейна 26 марта.

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