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Роберто Манчини: «Некоторые думают, что Италия — фаворит группы, но мы должны подтвердить все на поле»

21:42
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги жеребьевки Евро-2020, где в группе A встретится с Уэльсом, Турцией и Швейцарией.

— У нас есть небольшое преимущество в том, что мы играем дома, — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА. — Возможно, некоторые думают, что мы фавориты, но мы должны подтвердить все на поле. У Уэльса есть хорошие игроки, большинство из них играют в чемпионате Англии. Они сплоченная команда, их трудно победить.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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