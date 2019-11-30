Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги жеребьевки Евро-2020, где в группе A встретится с Уэльсом, Турцией и Швейцарией.

— У нас есть небольшое преимущество в том, что мы играем дома, — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА. — Возможно, некоторые думают, что мы фавориты, но мы должны подтвердить все на поле. У Уэльса есть хорошие игроки, большинство из них играют в чемпионате Англии. Они сплоченная команда, их трудно победить.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.