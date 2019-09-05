Роберто Манчини: «Не знаю, был ли это худший матч сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над командой Армении (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Не знаю, был ли это наш худший матч, — цитирует Rai Sport Манчини. — Я говорил, что будет сложно, потому что легких игр больше бывает. Мы плохо начали, пропустили гол. В некотором смысле красная карточка наказал нас, так как Армения просто сосредоточилась на защите с 10 игроками. Если бы у них было 11 человек, то пошли бы в атаку.

Армения сегодня была физически лучше, у них середина сезона. Во втором тайме мы рисковали, но это должен быть наш менталитет, чтобы всегда идти в атаку.

Армения — Италия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира