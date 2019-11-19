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Роберто Манчини: «Давайте насладимся моментом»

01:52
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал разгромную победу над командой Армении (9:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Давайте насладимся моментом, выиграть все матчи группы в отборе — это что-то необычное, — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА. —  Нам нужно улучшить различные аспекты игры. Мне будет трудно оставить некоторых игроков дома, когда я буду подбирать команду для финального турнира. Они все заслуживают того, чтобы быть там.

У нас был правильный подход к игре, мы не случайно забили девять голов. Каждый игрок дал те ответы, которые я хотел получить. Все молодые футболисты прогрессируют.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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