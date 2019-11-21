Роберт Морено: «Не знаю, что случилось, спросите Луиса Энрике»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено рассказал о своем уходе из команды. Ранее сообщалось, что специалист недоволен тем, что переговоры о возвращении Луиса Энрике проходили за его спиной, а Морено поставили перед фактом в последний момент.

— Я не знаю, что случилось, спросите его, — цитирует специалиста Be Soccer. — Думаю, что для обеих сторон лучше, чтобы это осталось между нами. Если другая сторона хочет говорить, пусть это делает. Мне нечего сказать. Если я заговорю, это будет плохо для меня. Позвольте в этот момент подумать о себе.

Морено был разочарован поведением президента Федерации Луиса Рубиалеса, самого Энрике, его многолетнего друга и коллеги, а также спортивного директора федерации, бывшего вратаря национальной команды Хосе Франсиско Молины.