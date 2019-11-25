Роберт Морено не будет помощником Луиса Энрике в сборной Испании

Роберт Морено не войдет в тренерский штаб Луиса Энрике в составе сборной Испании. Помогать Энрике будет Хесус Касас, сообщает Marca.

Морено прежде был помощником Луиса Энрике. Когда специалист был вынужден оставить свой пост, то именно Роберт Морено возглавил команду. Однако теперь Луис Энрике возвращается в национальную сборную, а вот Морено покинет тренерский штаб.

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