Робер Пирес: "Формат Евро-2020 позволит болельщикам познакомиться с новыми городами – например, с Петербургом"

Экс-футболист "Арсенала", "Вильярреала" и сборной Франции Робер Пирес ответил на вопросы журналистов после матча звезд УЕФА и легенд российского футбола, который состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020. Игра закончилась вничью 16:16, в серии пенальти победу одержала сборная России (4:3).

– Сегодня у звезд УЕФА на воротах стоял Александр Филимонов, который был вратарем сборной России в 1999-м, когда на выезде была обыграна Франция. Вы помните ту игру?

– Да, конечно – к сожалению, мы тогда потерпели поражение. Но матчи против России, как сборной, так и клубов, всегда были сложными – помню, как играл вместе с "Вильярреалом" против "Зенита". Все потому, что российские футболисты обладают высоким качеством игры, отлично владеют мячом.

– Франция выиграла чемпионат мира-1998 и Евро-2000. Сейчас она – действующий обладатель Кубка мира. Евро-2020 тоже будет французским?

– Я не знаю, но надеюсь, что да! Конечно, нам удался золотой дубль в 1998 и 2000 году, но всегда очень сложно удержаться на вершине. У нас отличная команда, прекрасный подбор игроков и тренер, во Франции знают, что наша сборная – один из фаворитов, однако стоит быть осторожным, потому что претендентов на титул много. Важно сфокусироваться на своей цели.

– Что вы думаете о необычном формате Евро-2020?

– Это будет особенный розыгрыш – важно успешно провести юбилейный чемпионат Европы. Думаю, в УЕФА решили, что Евро – достояние всех и каждого, и мне нравится эта идея. Отличный выбор стран-организаторов откроет для болельщиков хорошую возможность познакомиться с новыми городами – например с Санкт-Петербургом. Этот особенный чемпионат – для всех жителей Европы. Будет здорово! (Егор Бычков)

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