РФС запустил «Клуб болельщиков сборной России «Наши парни», информирует сайт организации. В нем можно будет узнать последние новости, участвовать в специальных акциях, получать призы, подарки, скидки и бонусы.

Россия получила от УЕФА квоту на прямую покупку болельщиками билетов на матчи группового турнира Евро-2020 с участием национальной команды.

Всего будет разыграно 6000 кодов доступа к билетному порталу УЕФА на покупку 2-х билетов на матчи сборной России.

Чтобы оказаться на матчах Евро с участие России, нужно стать членом Клуба болельщиков сборной России и зарегистрироваться на сайте. Регистрация в личном кабинете доступна с 19 ноября 2019 года.

Акция продлится с 19 ноября по 02 декабря 2019. Розыгрыш будет проведен 3 декабря 2019 года в 15.00 по московскому времени.

Коды доступа для покупки билетов будут высланы победителям на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации, с 3 декабря до 5 декабря включительно по московскому времени. Кодом можно воспользоваться в период с 4 по 18 декабря 2019 года по московскому времени.