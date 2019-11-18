РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о том, как пройдет подготовка сборной России к чемпионату Европы-2020.
— РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне, — приводит слова Алаева пресс-служба РФС. — Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах.
Ранее стало известно, что сборная России 31 марта 2020 года сыграет в товарищеском матче против Молдавии.
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