РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро в 2021 году

Российский футбольный союз (РФС) уведомил УЕФА о том, что Санкт-Петербург готов принять матчи чемпионата Европы в 2021 году, сообщает ТАСС

— Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга, — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, но был перенесен на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из матчей 1/4 финала.