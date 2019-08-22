Уже 16 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщили в пресс-службе РФС. Встреча пройдет 9 сентября в Калининграде.

— На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия — Казахстан, который пройдет 9 сентября, в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учетом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов, — сказали в пресс-службе.

Вместимость стадиона «Калининград» составляет 35 тысяч зрителей.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, в 4 матчах набрав 9 очков. Соперники российской команды — Бельгия (12 очков), Казахстан (6), Шотландия (6), Кипр (3), Сан-Марино (0).