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РФС надеется получить эксклюзивную форму от Adidas

15:04
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, будет ли форма сборной России от Adidas эксклюзивной.

Ранее появлялась информация о том, что РФС остался недоволен новой формой от Adidas. В ней национальная команда должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020.

7&nbsp;ноября. Москва. Алексей Миранчук и&nbsp;другие игроки на&nbsp;презентации новой формы сборной России. Дизайн этой майки согласовали примерно за&nbsp;год до&nbsp;представления.Новая форма сборной России: и снова инсайды от Рабинера

— Будет ли эксклюзивная форма? Форма готовилась в соответствии с контрактом. Сейчас мы надеемся, что «Адидас» пойдет нам на встречу и сделает эксклюзивную форму. Ничего критического не произошло. Я вас уверяю, мы сделаем все, чтобы у команды была хорошая форма, — сказал Алаев.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что в дальнейшем возможно участие российских компаний в производстве формы.

— Когда контракт будет близок к завершению, проведем конкурсный отбор, предоставим возможность поучаствовать и российским компаниям, — отметил он. (Дмитрий Зимин)

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