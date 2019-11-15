РФС надеется получить эксклюзивную форму от Adidas

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, будет ли форма сборной России от Adidas эксклюзивной.

Ранее появлялась информация о том, что РФС остался недоволен новой формой от Adidas. В ней национальная команда должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020.

— Будет ли эксклюзивная форма? Форма готовилась в соответствии с контрактом. Сейчас мы надеемся, что «Адидас» пойдет нам на встречу и сделает эксклюзивную форму. Ничего критического не произошло. Я вас уверяю, мы сделаем все, чтобы у команды была хорошая форма, — сказал Алаев.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что в дальнейшем возможно участие российских компаний в производстве формы.

— Когда контракт будет близок к завершению, проведем конкурсный отбор, предоставим возможность поучаствовать и российским компаниям, — отметил он. (Дмитрий Зимин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира