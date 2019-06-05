Резиуан Мирзов: "Не вписывался в схему Карпина, вот и решил уйти"

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов в интервью "СЭ" рассказал, почему ушел из "Ростова". Также он признался, что в последнее время не общался с главным тренером Валерия Карпина.

– С Валерием Карпиным за последнее время общались?

– Нет.

– Год назад он на вас не рассчитывал?

– С "Ростовом" я прошел все сборы, выходил в основе, но стартовал чемпионат – и внезапно поменялась тактическая схема. Я в нее не вписывался, вот и решил уйти.

– Мне казалось, Карпин в "Ростове" постоянно использовал схему 5-3-2.

– Нет, на сборах играли с четырьмя защитниками. Потом тактика стала более оборонительной.

– Почему?

– Не ко мне вопрос. При такой схеме игроку, заточенному на атаку, гораздо сложнее проявить себя. (Александр Кружков)

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