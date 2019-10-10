Раздевалка сборной России после победы над Шотландией. Фото

Сборная России выложила фотографию из раздевалки после победы в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 над Шотландией (4:0). Для выхода в финальный турнир россиянам в воскресенье достаточно сыграть вничью с Кипром.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира