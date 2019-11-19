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Раздевалка сборной России перед матчем с Сан-Марино

20:05
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Сборная России проведет заключительный матч в рамках отборочного турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сан-Марино.

В Twitter появились фотографии из раздевалки российской команды. Сборная сыграет в красной форме.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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