Раздевалка сборной России перед матчем с Сан-Марино

Сборная России проведет заключительный матч в рамках отборочного турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сан-Марино.

В Twitter появились фотографии из раздевалки российской команды. Сборная сыграет в красной форме.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира