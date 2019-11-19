Раздевалка сборной России перед матчем с Сан-Марино
20:05
Сборная России проведет заключительный матч в рамках отборочного турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сан-Марино.
В Twitter появились фотографии из раздевалки российской команды. Сборная сыграет в красной форме.
Раздевалка @TeamRussia перед матчем с Сан-Марино pic.twitter.com/cYD2kOASy9— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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