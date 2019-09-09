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Раздевалка сборной России перед матчем с Казахстаном

19:01
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Сегодня сборная России проведет очередной отборочный матч Евро-2020. В Калининграде подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Казахстана.

В Twitter появились фотография раздевалки сборной России перед матчем. Команда сыграет в красной форме. Капитаном будет нападающий Артем Дзюба.

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