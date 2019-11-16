Раздевалка сборной России перед матчем с Бельгией. Команда сыграет в красной форме

Сборная России показала раздевалку перед матчем отбора Евро-2020 против команды Бельгии. Российская команда сыграет в красной форме еще не обновленного образца.

Игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 (мск).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира