Раздевалка сборной России перед матчем с Бельгией. Команда сыграет в красной форме
18:04
Сборная России показала раздевалку перед матчем отбора Евро-2020 против команды Бельгии. Российская команда сыграет в красной форме еще не обновленного образца.
Игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 (мск).
Раздевалка @TeamRussia — всё готово к матчу!#РоссияБельгия pic.twitter.com/NGo96N1Jxt— Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2019
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