Райан Гиггз: «Уэльсу нужно закончить работу»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против Венгрии. Валлийцам для выхода в финальную стадию необходима победа с любым счетом, венгров устроит и ничья.

— Нам нужно быть смелыми, показать свое мастерство, — цитирует BBC Гиггза. — Но мы знаем, что будем противостоять хорошо организованной команде, оборону которой сложно вскрыть. Уэльсу нужна победа, думаю, это будет впечатляющий вечер. Все с нетерпением ждут игры.

Я верю в игроков и их мастерство. Для нас это потрясающий вызов. Нам нужно закончить работу, хоть игра будет очень сложной.