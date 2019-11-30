Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Райан Гиггз: «Надеюсь, Италия выиграет все свои игры до встречи с Уэльсом и выставит резерв»

21:32

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз подвел итоги жеребьевки Евро-2020, в котором валлийцы встретятся с Италией, Турцией и Швейцарией.

— По логистике два матча в Баку и затем в Риме является хорошим вариантом для нас и болельщиков, — цитирует Гиггза BBC. — Швейцария — талантливая команда, а Турция была в группе с Францией и Исландией, так что они хорошо справились с выходом из группы. Италия явно фантастическая команда. Надеюсь, они выиграют все свои игры к тому времени, как мы сыграем с ними, и выставят резерв на наш матч.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

Опрос

проголосовало: 2285
Все опросы
Какое место сборная России займет в группе B на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир