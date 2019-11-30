Райан Гиггз: «Надеюсь, Италия выиграет все свои игры до встречи с Уэльсом и выставит резерв»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз подвел итоги жеребьевки Евро-2020, в котором валлийцы встретятся с Италией, Турцией и Швейцарией.

— По логистике два матча в Баку и затем в Риме является хорошим вариантом для нас и болельщиков, — цитирует Гиггза BBC. — Швейцария — талантливая команда, а Турция была в группе с Францией и Исландией, так что они хорошо справились с выходом из группы. Италия явно фантастическая команда. Надеюсь, они выиграют все свои игры к тому времени, как мы сыграем с ними, и выставят резерв на наш матч.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.