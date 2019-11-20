Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рад выходу на Евро-2020. В заключительном матче отбора валлийцы обыграли Венгрию (2:0).

— Болельщики изменили ситуацию, и я просто хочу, чтобы они снова почувствовали вкус футбола. Они получили удовольствие от Евро 2016 года во Франции, и мы возьмем их в другое путешествие теперь.

Большой вклад внесли молодые игроки, но невозможно было сделать это без опытных игроков, поэтому я попросил их снова подняться на эту гору, и они сделали это. Мы делаем это вместе. Моя страна на главном чемпионате Европы — нет ничего лучше.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира