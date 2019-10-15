Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер — об инцидентах во время матча отборочного турнира Евро-2020 Англия — Болгария (0:6). Эта игра дважды прерывалась из-за расистских выкриков на трибунах.

There should be no place for racism in society. Football itself, at least those that play the sport at the highest levels, is actually an outstanding example of how different ethnicities can live and work in harmony. https://t.co/RmYssuCBlK — Gary Lineker (@GaryLineker) October 14, 2019

— Расизму не должно быть места в обществе, — написал эксперт в Twitter. — Сам по себе футбол, по крайней мере, на высшем уровне — это прекрасный пример того, как разные этнические группы могут жить и работать вместе в гармонии.

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло