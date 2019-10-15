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«Расизму не место в обществе». Линекер — об инцидентах в Болгарии

09:59
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер — об инцидентах во время матча отборочного турнира Евро-2020 Англия — Болгария (0:6). Эта игра дважды прерывалась из-за расистских выкриков на трибунах.

— Расизму не должно быть места в обществе, — написал эксперт в Twitter. — Сам по себе футбол, по крайней мере, на высшем уровне — это прекрасный пример того, как разные этнические группы могут жить и работать вместе в гармонии.

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло

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