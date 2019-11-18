Рашид Рахимов: «Не вижу ничего страшного в поражении от Бельгии»

Известный тренер Рашид Рахимов призвал спокойнее отнестись к разгромному поражению России от Бельгии (1:4) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

— Хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена, — приводит слова Рахимова RT. — Причем команда сделала это достаточно уверенно. Мы с самого начала понимали, что бельгийцы являются фаворитами группы I. В то же время подопечные Станислава Черчесова неплохо выглядели в первом матче с «красными дьяволами», а во втором им не хватило азарта.

Не вижу ничего страшного в этом результате, сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить ее на ступень ниже. Все равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть еще время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира