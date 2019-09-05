Рамос вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Испании

Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 на выезде обыгрывает команду Румынии — 2:1. На 29-й минуте отличился защитник гостей Серхио Рамос, который забил 21-й гол за национальную команду. Он вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «красной фурии», догнав Мичела. Лидирует с 59 мячами Давид Вилья.

Рамос забивает за национальную команду в 8 из последних 9 матчей.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира