Рамос проводит 163-й матч за сборную Испании. До рекорда Касильяса - 4 игры

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Мальты. Для него это 163-я игра за испанскую национальную команду. По данному показателю Рамос уступает только вратарю Икеру Касильясу (167 матчей). Третье место по играм за сборную Испании занимает Хави (133).

В мире Рамос идет на 12-м месте, а из действующих игроков сборных идет третьим после оманца Ахмеда Мубарака (169) и кувейтца Бадера Аль-Мутавы (168). Абсолютный рекорд же принадлежит египтянину Ахмеду Хассану - 184 матча.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира