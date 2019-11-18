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Рамос подбирается к рекорду Буффона по матчам за европейские сборные. Осталось 6 игр

22:46
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Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел на поле в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Румынии. Для защитника «Реала» эта игра стала 170-й за национальную команду.

Это рекорд страны и второй результат в Европе. Из европейских футболистов сборных больше Рамоса отыграл только Джанлуиджи Буффон из Италии (176).

В мире Рамос вышел на седьмое место, сравнявшись с египтянином Хоссамом Хассаном. Из действующих игроков национальных команд больше него отыграли лишь Ахмед Мубарак из Омана (175) и Бадер Аль-Мутва из Кувейта (174). Мировой рекорд принадлежит еще одному представителю Египта Ахмеду Хассану (184).

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