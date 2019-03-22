Рамиль Шейдаев: "Азербайджану чуточку не повезло в матче с Хорватией"

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев - о матче со сборной Хорватии (1:2) в отборочном турнире Евро-2020.

- Какая разница, кому мы проиграли? Очков у нас нет. Обидно, - цитирует футболиста Azerisport. - Заслужила ли команда поражение? Сложно сказать. По счету, мы могли взять одно очко. Всю игру обороняться против второй команды мира – это сложно. У нас было два момента. Чуточку не повезло.

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира