Ракитич получил травму на тренировке в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не сыграет за сборную Хорватии в матче отборочного турнира Евро-2020 со Словакией. Хавбек получил травму во время тренировки в составе «Барселоне» и будет обследован в расположении сборной.

— Я сожалею, что не могу помочь команде, но уверен, что она справится и без меня, — цитирует AS Ракитича. — В первом матче ребята победили Словакию без меня. Думаю, что сейчас сделают то же самое. Я сердцем буду с ними.