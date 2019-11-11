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Ракитич получил травму на тренировке в «Барселоне»

21:07
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не сыграет за сборную Хорватии в матче отборочного турнира Евро-2020 со Словакией. Хавбек получил травму во время тренировки в составе «Барселоне» и будет обследован в расположении сборной.

— Я сожалею, что не могу помочь команде, но уверен, что она справится и без меня, — цитирует AS Ракитича. — В первом матче ребята победили Словакию без меня. Думаю, что сейчас сделают то же самое. Я сердцем буду с ними.

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