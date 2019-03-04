Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧЕ-2020

Официальный Твиттер сборной Украины объявил заявку команды на ближайшие игры в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта). Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не включен в список вызванных футболистов.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил в список следующих игроков:
Вратари – Пятов, Лунин, Бойко;
защитники – Бурда, Шабанов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Караваев, Бутко;
полузащитники – Болбат, Степаненко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Коноплянка, Малиновский, Коваленко, Марлос, Безус, Цыганков;
нападающие – Яремчук, Кравец;
резерв – Петряк, Зозуля, Пластун.
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Наш склад🇺🇦!#МиЗбірна pic.twitter.com/qZstmuAOEQ– ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 4 марта 2019 г.