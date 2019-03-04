Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧЕ-2020

Официальный Твиттер сборной Украины объявил заявку команды на ближайшие игры в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта). Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не включен в список вызванных футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил в список следующих игроков:

Вратари – Пятов, Лунин, Бойко;

защитники – Бурда, Шабанов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Караваев, Бутко;

полузащитники – Болбат, Степаненко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Коноплянка, Малиновский, Коваленко, Марлос, Безус, Цыганков;

нападающие – Яремчук, Кравец;

резерв – Петряк, Зозуля, Пластун.

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