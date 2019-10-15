Рахим Стерлинг: «Сочувствую Болгарии, что ее представляли такие идиоты на стадионе»

Нападающий сборной Украины Рахим Стерлинг после победы над командой Болгарии (6:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал расистское поведение болельщиков на стадионе в Софии, из-за чего встречу дважды приостанавливали.

— Сочувствую Болгарии, что ее представляли такие идиоты на стадионе, — написал Стерлинг в своем Twitter. — В любом случае 6:0, и мы летим домой. Мы сделали свою работу. Хорошей дороги нашим болельщикам, они были в порядке.

Болгария — Англия: арбитр приостановил матч из-за расистских выкриков фанатов