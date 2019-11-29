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Рагнар Сигурдссон и киприот Кусулос вошли в символическую сборную отбора Евро-2020

14:13

Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал символическую сборную отборочного турнира чемпионата Европы. В нее в числе прочих вошел защитник «Ростова», капитан сборной Исландии Рагнар Сигурдссон.

Также стоит отметить попадание в команду киприота Иоанниса Кусулоса. Сборная Кипра набрала 10 очков в 10 играх, заняла четвертое место в группе и не попала на Евро.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Андрей Пятов (Украина), Серхио Рамос (Испания), Мерих Демирал (Турция), Рагнар Сигурдссон (Исландия) — Иоаннис Кусулос (Кипр) — Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вайналдум (Голландия), Эран Захави (Израиль) — Рахим Стерлинг (Англия), Харри Кейн (Англия), Мемфис Депай (Голландия).

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