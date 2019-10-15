Голкипер сборной Украины Андрей Пятов — о матче с командой Португалии (2:1) в отборочном турнире Евро-2020. Украинская команда пробилась в финальную стадию турнира. Футболист отметил роль главного тренера Андрея Шевченко в этом успехе.

— Мы играем качественно и красиво. Стали выполнять то, что говорит нам тренер. Играли по результату, — цитирует вратаря Tribuna.com. — Пенальти не было и первой карточки Степаненко тоже не было. После удаления было главным не пропустить. Главное, что мы выполнили задачу. Главный секрет нашего успеха — это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира