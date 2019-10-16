Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии

После матча отборочного турнира Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) пять болгарских болельщиков были арестованы. Об этом сообщает The Sun. Им ставят в вину расистские оскорбления английских футболистов. Также на трибунах были зафиксированы нацитские жесты.

Напомним, матч дважды останавливался из-за проявлений расизма. После скандала УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Болгарии. При этом открыто дело и против Англии за неуважение к гимну соперников со стороны болельщиков и недостаточное количество стюардов с их стороны.

Глава Болгарского футбольного союха Борислав Михайлов подал в отставку, а министерство спорта страны заявило о разрыве отношений с БФС.

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло