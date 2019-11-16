Пьянич получил травму в матче против Италии

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич получил травму в составе сборной Боснии и Герцеговины. Он досрочно вернулся в расположение клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хавбек получил повреждение в отборочном матче Евро-2020 против сборной Италии (0:3) и был заменен на 77-й минуте игры.

В клубе Пьянич пройдет дополнительное обследование, после которого станет ясно, сможет ли босниец принять участие в матче серии А против «Аталанты».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира