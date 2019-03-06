Промес вызван в сборную Голландии на отборочные матчи к ЧЕ-2020

Королевский футбольный союз Нидерландов опубликовал список футболистов, которые будут готовиться к первым двум матчам квалификации чемпионата Европы-2020 против Белоруссии (21 марта) и Германии (24 марта).

Заявка состоит из 30 человек, среди которых есть бывший полузащитник "Спартака", а ныне игрок "Севильи" Квинси Промес.

Полный список выглядит следующим образом: вратари - Йерун Зут, Кеннет Фермер (оба - "Фейеноорд"), Яспер Силлессен ("Барселона", Испания), Марко Бизот (АЗ); защитники - Виргил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд (оба - "Аякс"), Теренс Конголо ("Хаддерсфилд", Англия), Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Стефан де Фрай ("Интер", Италия), Кенни Тете ("Лион", Франция), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дарил Янмат ("Уотфорд", Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ); полузащитники - Джорджиньо Вайналдум ("Ливерпуль", Англия), Пабло Росарио, Стевен Бергвайн (оба - ПСВ), Тонни Вилхена, Стевен Бергхейс (оба - "Фейеноорд"), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Дэйви Преппер ("Брайтон", Англия), Кевин Стротман ("Марсель", Франция), Френки де Йонг, Донни ван де Бек (оба - "Аякс"), Руд Вормер ("Брюгге", Бельгия); нападающие - Райан Бабел ("Фулхэм", Англия), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Севилья", Испания), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегхорст ("Вольфсбург", Германия).