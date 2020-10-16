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«Продолжаем готовиться в установленном порядке». Сорокин — о матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге

10:25
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал слухи о возможном лишении Санкт-Петербурга права принять матчи чемпионата Европы.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — сказал Сорокин ТАСС.

Напомним, что чемпионат Европы из-за пандемии был перенесен на 2021 год. Планируется, что турнир пройдут в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9735115

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