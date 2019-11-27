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Президент УЕФА: «Уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне спортивные мероприятия»

27 ноября 2019, 19:24
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Президент УЕФА Александер Чеферин отметил идеальное проведение чемпионата мира-2018 в России.

— Я на самом деле уверен в том, что чемпионат мира-2018 был организован идеально, — цитирует Чеферина ТАСС. — И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия.

Для меня радость и большая честь не только потому, что Санкт-Петербург — один из 12 городов, которые примут у себя Евро-2020, а также потому что сегодня здесь состоится матч «Зенита», на котором мы будем присутствовать. Мы в УЕФА рады тому, что футбол в России приобретает все большее и большее значение.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7214143

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