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Президент Франции извинился перед Албанией за инцидент во время матча сборных

20:15
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Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Рама за эпизод, случившийся перед матчем отборочного турнира Евро-2020 между сборными этих стран (4:1), сообщает RMC Sport.

Организаторы игры вместо гимна Албании включили андоррский, а позднее извинились перед Арменией. Макрон в разговоре с Рама отметил, что эта ошибка является недопустимой и заявил, что подобный инцидент больше не повторится.

Франция — Албания

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