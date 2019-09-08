Президент Франции извинился перед Албанией за инцидент во время матча сборных

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Рама за эпизод, случившийся перед матчем отборочного турнира Евро-2020 между сборными этих стран (4:1), сообщает RMC Sport.

Организаторы игры вместо гимна Албании включили андоррский, а позднее извинились перед Арменией. Макрон в разговоре с Рама отметил, что эта ошибка является недопустимой и заявил, что подобный инцидент больше не повторится.