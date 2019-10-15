Президент Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандального матча с Англией

Борислав Михайлов подал в отставку с поста Болгарского футбольного союза, сообщает официальный сайт организации. Заявление будет представлено на заседании исполкома в пятницу. Отмечается, что его решение связано с «недавней напряженностью, которая наносит ущерб болгарскому футболу и Болгарскому футбольному союзу».

Накануне Болгария была разгромлена Англией в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 (0:6). Игра дважды прерывалась из-за расистского поведения фанатов.

Борислав Михайлов занял пост президента Болгарского футбольного союза в октябре 2005 года. В восьмидесятые — девяностые он был профессиональным футболистом, защищал ворота ряда болгарских и иностранных клубов, включая английский «Рединг». За сборную Болгарии он провел 102 матча (второй результат после Стиляна Петрова). Голкипер принял участие в ЧМ-1986, 1994 и 1998, а также Евро-1996. В 1994 году болгары заняли четвертое место на чемионате мира — это лучший результат в истории команды.