Пресс-служба Евро в Петербурге подтвердила перенос турнира

Пресс-служба Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтвердила информацию о том, что турнир перенесен на 2021 год. Решение о переносе связано с пандемией коронавируса.

ОФИЦИАЛЬНО — ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПЕРЕНЕСЕН НА ЛЕТО 2021 ГОДА. ОН ПРОЙДЕТ С 11 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ. pic.twitter.com/dkUzAJo2jt — ЕВРО-2021 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) March 17, 2020

— Официально — чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года, — говорится в сообщении. Он пройдет с 11 июня по 11 июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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