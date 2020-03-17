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Пресс-служба Евро в Петербурге подтвердила перенос турнира

15:49
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Пресс-служба Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтвердила информацию о том, что турнир перенесен на 2021 год. Решение о переносе связано с пандемией коронавируса.

— Официально — чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года, — говорится в сообщении. Он пройдет с 11 июня по 11 июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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