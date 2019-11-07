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Представлена новая домашняя форма сборной России

19:33
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В Twitter появился видеоролик, который презентует новую форму сборной России.

Футболка выполнена преимущественно в красном цвете. Синие и белые полосы воссоздают на рукавах перевернутый российский триколор. Воротник — белый.

Ранее сообщалось, что девизом формы сборной России на Евро-2020 станет фраза: «Искусство встречает спорт».

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