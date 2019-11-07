Представлена новая домашняя форма сборной России
19:33
В Twitter появился видеоролик, который презентует новую форму сборной России.
Футболка выполнена преимущественно в красном цвете. Синие и белые полосы воссоздают на рукавах перевернутый российский триколор. Воротник — белый.
Мы — сборная разных. Вместе от края до края.— Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019
Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp
Ранее сообщалось, что девизом формы сборной России на Евро-2020 станет фраза: «Искусство встречает спорт».
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