«Праздновать можно с кубком в руках или медалью на шее». Черчесов назвал выход на Евро-2020 будничным эпизодом
22:09
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал выход национальной команды на чемпионат Европы-2020 первым шагом к следующему шагу. В воскресенье россияне в гостевом матче отборочного турнира разгромили Кипр (5:0).
— Что почувствовали, когда поняли, что вышли на Евро?
— Ничего не почувствовал. Для нас это будничный эпизод. Первый шаг к следующему шагу. Праздновать можно, когда кубок в руках или медаль на шее. (Дмитрий Зеленов)
Станислав Черчесов: «Главная задача — выиграть чемпионат Европы»
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