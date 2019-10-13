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«Праздновать можно с кубком в руках или медалью на шее». Черчесов назвал выход на Евро-2020 будничным эпизодом

22:09
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал выход национальной команды на чемпионат Европы-2020 первым шагом к следующему шагу. В воскресенье россияне в гостевом матче отборочного турнира разгромили Кипр (5:0).

— Что почувствовали, когда поняли, что вышли на Евро?

— Ничего не почувствовал. Для нас это будничный эпизод. Первый шаг к следующему шагу. Праздновать можно, когда кубок в руках или медаль на шее. (Дмитрий Зеленов)

Станислав Черчесов: «Главная задача — выиграть чемпионат Европы»

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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