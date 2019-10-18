Правительство России дополнительно выделило более 285 миллионов рублей на подготовку к Евро-2020

Правительство России выделило дополнительные средства в размере 285,2 миллиона рублей на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правовой информации.

— Направить Минспорту России бюджетные ассигнования в размере 285248,7 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета субсидии организации, учрежденной Российским футбольным союзом в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации в целях подготовки и проведения на территории РФ матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, на финансовое обеспечение мероприятий турнира за счет средств, поступивших в доход федерального бюджета от возврата дебиторской задолженности автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах излишне уплаченных сумм налогов, — говорится в документе.