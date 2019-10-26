Появились фотографии формы сборной Германии на Евро-2020

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию футболки сборной Германии, в которой, как утверждает источник, она будет выступать на Евро-2020. Футболки белого цвета с горизонтальными полосками и флагами страны на рукавах.

Стоит отметить, что немцы пока не обеспечили себе выход на Евро-2020. Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах.