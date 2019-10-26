Появились фотографии формы сборной Германии на Евро-2020
03:13
Портал Footy Headlines опубликовал фотографию футболки сборной Германии, в которой, как утверждает источник, она будет выступать на Евро-2020. Футболки белого цвета с горизонтальными полосками и флагами страны на рукавах.
Стоит отметить, что немцы пока не обеспечили себе выход на Евро-2020. Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах.
Voici ? quoi devrait ressembler le maillot de l'Allemagne pour l'EURO 2020. ??— BeFoot (@_BeFoot) October 26, 2019
? @Footy_Headlines pic.twitter.com/9C2wNdKynU
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