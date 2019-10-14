Пост Гжегожа Крыховяка после выхода на Евро

Сборная Польши обыграла Северную Македонию (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и обеспечила себе выход в финальную часть ЧЕ. После встречи полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в своем Instagram опубликовал забавное фото, на котором изображена мартышка с высунутым языком.

Польша — четвертая сборная, пробившаяся на чемпионат Европы после Бельгии, Италии и России. Поляки с 19 очками лидируют в группе G. Македонцы — 11 баллов и 3-я строчка.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира