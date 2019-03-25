23:36 25 марта | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Португалия - Сербия: Роналду получил травму в первом тайме

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Форвард совершил неудачный рывок и повредил мышцу задней поверхности бедра. На 30-й минуте его заменил Пиззи

Это уже вторая вынужденная замена в игре. На 21-й минуте серб Мият Гачинович уступил место на поле Неманье Радоньичу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Для него эта игра стала 156-й в футболке национальной команды. На 31-й минуте матча главная звезда чемпионов Европы получил повреждение мышцы задней поверхности бедра и был заменен на Пиззи. Фото AFP #sportexpress #спортэкспресс #футбол #роналду #евро2020 #криштиануроналду #ювентус #чемпионатевропы #сборнаяпортугалии

Публикация от Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) 25 Мар 2019 в 1:41 PDT

Трансляция матча Португалия - Сербия //
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Португалия - Сербия

 

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