Португалия - Сербия: Роналду получил травму в первом тайме

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Форвард совершил неудачный рывок и повредил мышцу задней поверхности бедра. На 30-й минуте его заменил Пиззи.

Это уже вторая вынужденная замена в игре. На 21-й минуте серб Мият Гачинович уступил место на поле Неманье Радоньичу.

Трансляция матча Португалия - Сербия //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира