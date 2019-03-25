Португалия - Сербия: Роналду получил травму в первом тайме

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Форвард совершил неудачный рывок и повредил мышцу задней поверхности бедра. На 30-й минуте его заменил Пиззи.
Cristiano Ronaldo off. Unusual #PORSER pic.twitter.com/lI955UiuCk– Dimitris Samolis (@dimsamolis) 25 марта 2019 г.
Это уже вторая вынужденная замена в игре. На 21-й минуте серб Мият Гачинович уступил место на поле Неманье Радоньичу.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Для него эта игра стала 156-й в футболке национальной команды. На 31-й минуте матча главная звезда чемпионов Европы получил повреждение мышцы задней поверхности бедра и был заменен на Пиззи. Фото AFP #sportexpress #спортэкспресс #футбол #роналду #евро2020 #криштиануроналду #ювентус #чемпионатевропы #сборнаяпортугалии
Трансляция матча Португалия - Сербия //
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