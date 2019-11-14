Стали известны стартовые составы Португалии и Литвы на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду.

Сборная Португалии: Патрисиу — Перейра, Диаш, Фонти, Руй — Невеш, Фернандеш, Пиззи — Роналду, Пасьенсия, Силва.

Сборная Литвы: Шеткус — Миколюнас, Палионис, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс — Сливка, Шимкус, Куклис — Новиков, Голубикас — Черных.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира