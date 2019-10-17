Популярный спортивный Twitter отметил гол Оздоева в ворота Шотландии
17:23
Популярный спортивный Twitter Goal выделил гол полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 26-летний футболист поразил ворота соперника дальним ударом.
В текущем сезоне Оздоев провел на поле 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
This is how you hit them ?— Goal (@goal) October 17, 2019
What a strike from Russia's Magomed Ozdoev ?pic.twitter.com/0DbitsHMXN
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