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Популярный спортивный Twitter отметил гол Оздоева в ворота Шотландии

17:23
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Популярный спортивный Twitter Goal выделил гол полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 26-летний футболист поразил ворота соперника дальним ударом.

В текущем сезоне Оздоев провел на поле 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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