Попов завершил карьеру в сборной Болгарии

Полузащитник «Ростова» и сборной Болгарии Ивелин Попов после победы в матче отборочного турнира Евро-2020 над командой Чехии (1:0) объявил о завершении международной карьеры.

— Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за нее уже 12 лет, — цитирует Попова официальный сайт «Ростова». — После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».



Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной.

Попов в 90 матчах за сборную Болгарии забил 15 голов.