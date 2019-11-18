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Попов завершил карьеру в сборной Болгарии

01:34
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Полузащитник «Ростова» и сборной Болгарии Ивелин Попов после победы в матче отборочного турнира Евро-2020 над командой Чехии (1:0) объявил о завершении международной карьеры.

 — Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за нее уже 12 лет, — цитирует Попова официальный сайт «Ростова». —  После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».

Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной.

Попов в 90 матчах за сборную Болгарии забил 15 голов.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13088

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