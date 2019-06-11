Понтус Янссон заявил, что Швеция надеется обыграть Испанию дома

Защитник сборной Швеции Понтус Янссон после матча со сборной Испании (0:3) в отборочном турнире Евро-2020 выразил надежду, что его команда сможет сыграть более удачно в домашней игре.

- Дома мы очень сильны, мы побеждаем топ-команды, - цитирует Янссона официальный сайт УЕФА. - Будем с нетерпением ждать ответного матча.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира