Понтус Янссон заявил, что Швеция надеется обыграть Испанию дома

Защитник сборной Швеции Понтус Янссон после матча со сборной Испании (0:3) в отборочном турнире Евро-2020 выразил надежду, что его команда сможет сыграть более удачно в домашней игре.
- Дома мы очень сильны, мы побеждаем топ-команды, - цитирует Янссона официальный сайт УЕФА. - Будем с нетерпением ждать ответного матча.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
Как закончится матч Россия - Кипр?
Дополнительная информация
Загрузка...