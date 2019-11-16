«Помогите!» Необъяснимый провал в обороне России и третий гол Бельгии
20:41
Капитан сборной Бельгии Эден Азар оформил дубль в матче отбора Евро-2020 против России.
Россияне допустили необъяснимый провал в обороне. В итоге, из защитников только один Георгий Джикия остался против нескольких соперников. В пару передач бельгийцы вывели Азара на удар, который отправлял мяч уже в пустые ворота.
? Эден Азар оформляет дубль в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
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Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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