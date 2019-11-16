Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

«Помогите!» Необъяснимый провал в обороне России и третий гол Бельгии

20:41
Теги:

Капитан сборной Бельгии Эден Азар оформил дубль в матче отбора Евро-2020 против России.

Россияне допустили необъяснимый провал в обороне. В итоге, из защитников только один Георгий Джикия остался против нескольких соперников. В пару передач бельгийцы вывели Азара на удар, который отправлял мяч уже в пустые ворота.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир